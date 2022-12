Incolballet rendirá homenaje al maestro Ómar Rayo en Roldanillo, Valle

Con la danza 'Que me parta un rayo', en homenaje a la vida y obra del fallecido artista vallecaucano, Incolballet realizará el prelanzamiento de su grupo juvenil de danza nacional y contemporánea. El evento tendrá como escenario el Teatro Al Aire Libre del Museo Rayo, en Roldanillo, este viernes 28 de agosto a las 7:00 p. m.

Esta pieza dancística incluirá un poema de Águeda Pizzarro en lenguaje de señas, con el objetivo de permitir la inclusión de la población con discapacidad auditiva.

El Grupo Juvenil de Danza Nacional y Contemporánea, que nació con el apoyo de la Secretaria de Cultura de Cali y el Concejo Municipal, está conformado por once bailarines egresados de las Escuela Incolballet, con edades entre los 16 y 25 años.

Los jóvenes son dirigidos por el cubano Jorge Abril, un reconocido bailarín y coreógrafo graduado de la Escuela Nacional de Arte, en la Habana. Es considerado uno de los cinco coreógrafos más importantes de la escena artística internacional.

Adicional a la función en Roldanillo, posible gracias al convenio de cooperación entre la institución de ballet y la Fundación Museo Rayo, que beneficia con talleres de formación artística a más de 70 niñas de cinco municipios del norte del Valle del Cauca, se incluirá una clase magistral del maestro Abril el 29 de agosto.

La presentación oficial de la nueva agrupación se llevará a cabo los días 8 y 9 de septiembre en el Teatro Jorge Isaacs de Cali, a partir de las 8:00 p. m. con los montajes 'La Bella' y 'Que me parta un rayo'.