¿Indirecta de Anuel AA para Karol G con su nueva canción?: "Tú no eres Shakira ni yo Piqué"

Tras el lanzamiento de 'TQG', la nueva canción de Karol G y Shakira, mucho se ha especulado de que el sencillo contiene varias indirectas contra Anuel AA y Gerard Piqué. En las últimas horas, el reguetonero puertorriqueño también estrenó un tema en el que, dicen algunos, le envía mensajes a la bichota.



La canción titulada 'Más rica que ayer' tiene algunos versos que dejaron pensando a más de uno. Pero lo que sin duda llamó más la atención fue el hecho de que Anuel AA mencionó a Shakira y a Piqué.

Estos son algunos de los versos más comentados de la nueva canción de Anuel AA

"Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte

Por eso ni te juzgo, tú ni puedes lastimarme,

si tú me perdonas, se perdona lo que hicimos,

Ustedes no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimos".

"Yo era un ignorante y manejarlo no supimos,

a veces lo que damos no es lo que recibimos.

Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres

Sigo siendo el nene y me escribes".

"Tírame el DM, no para estar peleando

Tú no eres Shakira ni yo Piqué".

La letra de la canción de Anuel AA provocó varias reacciones de fanáticos de Karol G. Internautas aseguran que el cantante no ha superado a la intérprete de 'Provenza'.

"Quemó dos neuronas con esos versos 🤣", "al final, todos vuelven a donde fueron bien tratados", "Karol G errores no repite jajajaja" y "Karol, si vez esto, jamás regreses ahí 🔥", fueron algunos comentarios.

Y es que Anuel AA hace poco confirmó el fin de su relación con Yailin, la más viral, quien además espera un hijo del cantante.



¿Lina Tejeiro y El Mindo tienen una relación amorosa? Esto se dice en redes sociales

En otras noticias de farándula, gracias a una serie de mensajes, fotografía y el uso de un accesorio, los internautas especulan que Lina Tejeiro y El Mindo habrían iniciado una relación amorosa.

En primera instancia, la villavicense compartió un video por medio de la opción de historias en Instagram en donde compartió las rosas que le llegó de "Armando", nombre que podía evidenciarse en una tarjeta que acompañaba al obsequio.

Cabe resaltar que el verdadero nombre del influenciador El Mindo es Armando Ortiz Vera.

Asimismo, unos mensajes compartidos por medio de Twitter se sumaron a los rumores.

En uno de estos, Lina Tejeiro expresó que “una hamburguesa lo arregla todo”, mientras que El Mindo manifestó que “el amor entra por el estómago”.

Por último, un aspecto señalado por los internautas fue que el influenciador vallecaucano subió un contenido audiovisual en el que revelaba que le había robado los anteojos a una persona cercana. Curiosamente, la actriz fue vista luciendo tal accesorio.