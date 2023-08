Indirecta de Paola Jara sobre su relación con Jessi Uribe: “A nadie le quitan nada”

La cantante Paola Jara sorprendió a sus seguidores en un reciente concierto cuando empezó a hablar sobre amor y dijo que “a nadie le quitan nada”, lo que muchos interpretaron como una indirecta respecto a su relación con Jessi Uribe.

“Les voy a aclarar una cosa, a nadie le quitan nada, uno tiene que estar por amor, no por compromiso, ni por agradecimiento ni por nada”, dijo la artista.

Y es que Jessi Uribe inició su relación con Paola Jara al separarse de su esposa y madre de sus hijos.

Esto a los fans no les cayó bien y comenzaron a señalar a Paola Jara de haberse metido en el medio.

Pero ahora la artista paisa ha dejado todo eso atrás y así se lo hizo saber a sus fans y críticos.

“La vida es muy cortica y vinimos a ser muy felices aquí (...) Tenemos que estar en una relación porque nos amamos y porque hay amor, porque nos entendemos, cuando eso ya no pase no tenemos por qué estar ahí ¿ok?, y a nadie le quitan nada”, reiteró.

La pareja, que despierta amores y odios, cumplió un año de casados el pasado mes de mayo.

“Y a la que se quedó con él le pueden decir, pero ‘ojo que a veces lo desencartan a uno, a veces le hacen un favor’. Cada quien está con quien quiere”, subrayó.



Los comentarios no se hicieron esperar, algunos dijeron que no hace falta justificarse. Otros apoyan su relación y esperan que no terminen como lo han hecho recientemente tantas parejas en el medio.