¿Indirecta muy directa? Este mensaje de Sara Uribe pone a pensar a más de uno

“Amar lo que otros no se animaron a valorar”, publicó la presentadora en una historia de Instagram que ha generado especulaciones.

“No se trata de olvidar ni de bloquear. Se trata de soltar, de entender que algunas personas se tienen que ir para que nuevas historias se puedan contar. Se trata de amar lo que otros no se animaron a valorar”, dice la imagen que compartió Sara, quien viajó a China para vivir junto al futbolista Fredy Guarín.

Algunos seguidores de la modelo han asegurado que se trata de un “indirectazo” tanto para quienes critican su relación como para personas allegadas al jugador del Shanghái Shenhua.

