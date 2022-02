¿Indirecta para Belinda? El mensaje de Nodal durante un concierto que tiene pensando a más de uno

El cantante Christian Nodal estuvo de concierto el fin de semana en Honduras donde sus fans gozaron sus éxitos, pero toda su actuación estuvo bajo la lupa por la ruptura con Belinda.

El artista lanzó recientemente el tema musical ‘Ya no somos ni seremos’, que muchos dicen sería una dedicatoria. Su nuevo sencillo ha arrasado en plataformas digitales y el video en YouTube es número dos en tendencias.

Otro video que llamó la atención de sus fans fue uno que se ha viralizado en redes sociales sobre un mensaje que dio en su concierto.

"La siguiente canción la compuse en una etapa de mi vida hace unos cuatro o cinco años donde no sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar, cosas como la lealtad, el respeto, el amor, la fidelidad, la confianza, una buena mistad", expresó el cantante en medio de la ovación del público.

Muchas han señalado que sus palabras eran una indirecta para Belinda. Por su parte, la cantante en sus redes sociales se refirió nuevamente sobre la ruptura de su relación, cansada de la polémica y especulaciones.

"No pretendo convertirme en una víctima, ya que, durante toda mi vida, la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir -inclusive por la vía legal- el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas", manifestó.

Al día siguiente del lanzamiento musical de Nodal, Belinda publicó en su canal de YouTube un demo de su nueva canción llamada ‘Mentiras "Cabrón"’, que dicen sus fans sería su respuesta a su ex.