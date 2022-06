¿Indirecta para Christian Nodal? J Balvin pone a dudar a sus seguidores por este comentario

J Balvin desató una ola de reacciones en las redes sociales después de que comparó su look con el de Christian Nodal, artista mexicano. La situación se volvió polémica a tal grado de que el cantante de música popular compuso una 'tiradera' que tituló como 'Girasol'.

El altercado entre estos dos artistas logró llegar a su fin, pues Nodal ofreció disculpas a J Balvin durante uno de sus conciertos y el cantante de reguetón reiteró que "hice mi chiste sin mala intención". Sin embargo, esta polémica volvió a recordarse recientemente luego de que el intérprete de 'In da getto' lanzara algunos comentarios en sus historias de Instagram.

Hay quienes interpretan que estas declaraciones de J Balvin podrían tratarse de indirectas contra la expareja de Belinda. "Unos chistes tan buenos, parce por hacer, tan buenos, tan buenos, pero no se pueden ya", dijo.

En este mismo video, J Balvin cambió de tema, habló sobre la salud de las personas y dio algunos detalles de cuando su mamá sufrió de COVID-19.

"En general las madres no todas son buenas, incluso las que no, hay que respetarlas. Por ejemplo, mi madre después del COVID-19 como que sí, como que no y ha sido un proceso muy difícil. Entonces, es cuando uno se sigue dando cuenta que la vida de cualquier persona no importa si es artista, si representa cualquier cosa, si es banquero, nadie se salva de las situaciones de la salud. Cuídela, cuide su salud, a su gente y su familia", reflexionó J Balvin.