¿Indirecta para Guarín? El mensaje de Sara Uribe que dejó pensando a más de uno

En una publicación de Instagram, Sara Uribe envió un contundente mensaje a sus seguidores y a aquellas personas que atraviesan alguna dificultad.

Desde su experiencia, la antioqueña habló de la importancia de dejar atrás las situaciones que causan dolor y que en su caso hacen parte del pasado.

“Renacer: nacer de nuevo, volver a la vida, así como lo he hecho, porque aquí donde me ven tengo cicatrices que se ven, ahí están, pero ya no duelen. Si estás pasando por un momento difícil, te lo digo: se acerca el momento de renacer”, escribió la modelo paisa.

El mensaje causó intriga entre algunos de los seguidores de la también empresaria, quienes se preguntan si se refiere a Fredy Guarín , su expareja y padre de su hijo Jacobo.

Publicidad

Recientemente, Sara Uribe también destacó que subió 10 kilos, hazaña que logró al dejar atrás todo lo que la atormentaba.

“La energía es muy importante, las personas que te rodean, dormir tranquila, vivir feliz y recuperar la vida”, dijo.