¿Indirecta para Juan Duque? Lina Tejeiro y el particular mensaje que puso a especular a más de uno

Tras la ruptura entre la actriz villavicense Lina Tejeiro y el creador de contenido Juan Duque, se han suscitado todo tipo de rumores sobre los motivos que los habrían llevado a tomar esta decisión, pues hasta la fecha la razón de la separación se desconoce.

Es por esto que, en las últimas horas, un mensaje de la también creadora de contenido puso a especular a más de uno, luego de que una usuaria respondiera a una publicación que hizo sobre la amistad. La mujer escribió: “Sí, 'mija', porque larga vida a los amores, hmm”.

Ante la crítica, Lina Tejeiro le contestó de forma contundente: “Prefiero una amiga que me quiera y no un amor que me engañe”.

Las palabras de la artista, de 31 años, desataron todo tipo de opiniones, como quienes no tardaron en calificarla de “cansona” y “víctima de sus decisiones”.

Otros, por su parte, la defendieron.

“No tenemos derecho a opinar” y “la relación fue de ellos dos” están entre algunas de las reacciones a favor de Lina Tejeiro.