¿Indirecta para Lina Tejeiro? El trino de Andy Rivera que puso a dudar a sus seguidores

Mientras Lina Tejeiro presumía su romance con Juan Duque en las redes sociales, Andy Rivera compartió un trino que puso a pensar a más de uno. Recordemos que la actriz de 'Padres e hijos' mantuvo una relación de 9 años con el intérprete de 'Alguien me gusta'.

"Nadie es perfecto y nada es para siempre…", fueron las palabras de Andy Rivera en su cuenta de Twitter. Y es que Lina Tejeiro confesó durante una entrevista que había intentado darse otra oportunidad con el cantante; sin embargo, las cosas entre ellos no funcionaron.

Nadie es perfecto y nada es para siempre… — Andy Rivera (@AndyRivera_) July 10, 2022

Lo que sí es claro es que el trino del hijo de Jhonny Rivera no pasó desapercibido, pues sus seguidores no tardaron en reaccionar. "Igual van a terminar jajaja 🤣🤣🤣", "Hermano, ya, suéltala" y "Consigue una persona con la que puedas forma una familia, una persona que sí te valore, te ame, sepa quién eres. Tú mereces mucho más ✨", fueron algunos comentarios.

Andy Rivera había compartido en días anteriores mensajes como "Me perdí a mí mismo por tratar de no perder a alguien más" y "Todavía no se qué duele más, saber que te me vas o que ya hay alguien más".