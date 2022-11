¿Indirecta para Lina Tejeiro? Esto dijo Juan Duque en un concierto a propósito del rímel

El creador de contenido y cantante Juan Duque sigue dando de qué hablar esta vez por algo que dijo en un concierto, que algunos han interpretado como una indirecta a su ex Lina Tejeiro.

Aunque la actriz Lina Tejeiro no ha dado detalles de lo que ocasionó su pronta ruptura, un mensaje que escribió en su cuenta de Twitter desató todo tipo de reacciones.

“Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo usé y me dejó las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo, pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, dice la publicación.

A propósito del mensaje, una de las primeras reacciones de Juan Duque fue cambiar su nombre en esa red social por “rímel Albeiro”. Sin embargo, eso no quedó ahí.

En un concierto reciente, antes de cantar, Juan Duque expresó que “esto se usa y se bota, pero esto no”, mientras señalaba su pecho.

Mientras encuentra apoyo entre sus fans, otros seguidores le comentan que ya deje ese tema atrás.