Inés Prieto de ‘Pasión de Gavilanes’ y su batalla contra el COVID: “Quedé totalmente sin voz”

La actriz Inés Prieto, quien interpretó a doña Hortensia en ‘Pasión de Gavilanes’ y recordada por decenas de papeles más en la televisión colombiana y teatro es una de las sobrevivientes de esta pandemia, quien en entrevista con el programa ‘La Red’ del Canal Caracol habló sobre su batalla contra el virus, que le dejó serias secuelas.

“Feliz y agradecida con Dios y la vida porque realmente me ha dado una segunda oportunidad de estar acá”, aseguró.

A finales de mayo de este año, su familia y colegas dieron a conocer la situación de Inés, pues buscaban desesperadamente una UCI para ella.

“Yo tenía dolor de garganta y uno cree que es de pronto una gripa, pero era necesario ir a urgencias porque pues se deja uno en la casa y se puede agravar. Llegamos con mi hija y estuvimos como 18 horas sentadas en una silla con el oxígeno y esperando que nos atendieran y ya poco a poco empiezo a bajar la saturación”, recordó.

Luego de tanta espera le fue asignada una UCI y mientras su hija tuvo que quedarse en urgencias, a ella la pasaron a una camilla en otro lugar y vino la intubación.

“Tengo por ahí en una nebulosa que oía como algo, unas voces y una música que pues mi hija me llevó. Mucha gente me mandó mensajes y me los colocaban”, manifestó.

Sus hijas Ana y Alexandra no se despegaron de su lado, así fuera a través de videollamadas se comunicaban con ella, le hablaban, mientras su mamá luchaba por recuperarse.

“Estuve hospitalizada 24 días de los cuales estuve 13 en UCI y me tuvieron que hacer reintubación, estuve en coma inducido durante 13 días, pero ya recuperé la voz porque quedé totalmente sin voz y también la parte física cuando me fueron a parar las piernas no me respondieron”, señaló.

Además de las secuelas de movilidad y en su voz, Inés Prieto afirmó que bajó 13 kilos. Ahora se encuentra enfocada en su proceso de recuperación, pues también tuvo que batallar con la EPS para el inicio de sus terapias.

“Ya camino. Todavía las piernas se embelequean a veces, pero ya gracias a Dios con mucha energía feliz, muy juiciosa y muy puntual en todos mis ejercicios y mis cosas para esa recuperación porque pronto hay que empezar a trabajar”, subraya.

Su experiencia como la de muchas otras personalidades se suma a las voces que hacen un llamado a la ciudadanía a mantener el autocuidado, para prevenir el contagio y sufrir graves consecuencias por la enfermedad.

