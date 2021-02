Inesperada respuesta de Daniela Ospina sobre su relación con James Rodríguez

Daniela Ospina hizo reír a sus seguidores con una inesperada respuesta sobre su relación con el futbolista James Rodríguez , en medio de una transmisión en vivo en la que contestó inquietudes de sus seguidores junto a su familia.

A través de Instagram, la empresaria paisa quiso realizar una actividad que, aunque no salió como esperaba, terminó con una amena y jocosa charla en la que participó David Ospina , su cuñada, Jesica Sterling y hasta su mamá.

Sus seguidores le estaban preguntando si David era celoso con ella, a lo que Daniela contestó que no.

Acto seguido algunos quisieron saber si había sido su hermano, quien le había presentado a James Rodríguez, y la empresaria sorprendió con su respuesta:

“No, nunca. Es más, mi familia me decía que con futbolistas no, hasta que me dejé meter el gol”, dijo Daniela.

La respuesta le sacó una carcajada a su mamá y hermano, al otro lado de la pantalla.

Durante la transmisión, ella y David hablaron de su relación como hermanos, recordaron anécdotas de la infancia en Itagüí y hasta respondieron quién era el hijo favorito de sus papás.

La empresaria dejó ver una faceta que pocos conocían de ella y es que es muy extrovertida e incluso le gusta tomar de pelo a su familia, pero también dejó claro lo mucho que los ama y los extraña mucho, puesto que hace varios meses no los ve.

Vea aquí el video completo: