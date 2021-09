Influencer Dani Duke denuncia robo de su tablet y extorsión con fotos íntimas

Daniela Duque, influencer antioqueña más conocida como Dani Duke, denunció en redes sociales una incómoda situación que vive por la pérdida de su tablet. Según ella, se le había desaparecido y ahora le escribieron para extorsionarla por unas fotos íntimas.

“Me llegó un correo, todo se conectó en mi mente, entré en pánico, me dio rabia. En el correo la persona me dice que tiene mi iPad y que vio o que tiene en sus manos contenido o fotos, que me está amenazando o tratando de extorsionarme con ese contenido que es mío”, comentó la influencer, quien es novia de La Liendra.

De acuerdo con su versión, ella se encuentra trabajando en un proyecto exclusivo, precisamente de fotos y contenido en el que juega con su sensualidad y muestra otra faceta de Dani Duke.

Ante esta situación, aseguró que no piensa pagar por su contenido y decidió adelantar su proyecto, aunque no estaba listo.

“No sé qué pretenden, pero yo no voy a pagar plata por mis cosas”, dijo la joven.

Sin embargo, a pesar de sus declaraciones, algunos internautas la señalan de una supuesta estrategia de publicidad para impulsar su propia página.