Influenciador Carlos Feria sufrió una dolorosa pérdida: “Ha sido un día muy triste para nosotros”

Carlos Feria , influenciador que se vio envuelto en una polémica por varios videos que grabó con su pequeña hija , compartió en redes sociales una dolorosa pérdida que vivió. El joven expresó su tristeza con una publicación en su cuenta de Instagram.

“Hoy ha sido un día muy triste para nosotros, mi gatito Oreo se ha ido para siempre. Se convirtió en un hijo para nosotros”, manifestó el influenciador entre lágrimas.

Asimismo, indicó que los últimos días de su mascota fueron “muy felices”.

“La falta que nos vas a hacer es tremenda. Te extrañaré, te amaré y nunca te olvidaré”, recalcó Carlos Feria.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar: algunos de sus seguidores le expresaron comentarios de condolencias, no obstante, otros le dijeron que el video no era necesario y que no debía lucrarse por la muerte de su mascota.

“Cada vez que se muere un animal lloramos muchísimo, nunca vamos a estar preparados para la muerte. Hay muchas personas que me están comentando que es una bobada, pero lloré muchísimo, me va a hacer mucha falta", concluyó.