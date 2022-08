¿Influenciador Charly Marie fue pillado por su pareja siéndole infiel?

Otro día en las redes sociales y otro escándalo por cuenta de influencers, pues esta vez el creador de contenido barranquillero Charly Marie está en el ojo del huracán porque presuntamente le fue infiel a su pareja y madre de su hija, Vanessa Montoya.



En un video, grabado por la misma Montoya, se puede ver cómo saca a un mujer del carro de Marie, quien estaba en el puesto del copiloto. Además, comienza a insultarla y hasta le jala el pelo. Ella le pide al influenciador que la mande en taxi, pero este se niega y le dice que la va a llevar a su casa.

Por su parte, la mujer en cuestión, llamada Marcelis Bolaño, subió un video en sus redes sociales aclarando las situaciones. Ella dijo que había ido a una discoteca de Montería con el influenciador y él tan solo la estaba llevando a su casa cuando apareció Montoya.

“Aclaro, yo a Charly lo conozco desde hace mucho tiempo, no lo conozco desde ese día, incluso, lo conozco desde antes que estuviera con Vanessa. Él no me llevó a mi casa, él la llevó primero a ella, llegó la Policía y yo le pedí al vigilante que me pidiera un taxi. Cuando llegó el taxi, yo me vine para mi casa”, contó Bolaño.

Entretanto, Charly Marie, cuyo nombre es Carlos Mario Pastrana Doria, dijo que no iba a referirse sobre este tema y que seguirá haciendo contenido para su seguidores.

“Yo no pienso hablar de ese problema ni de nada. Yo estoy aquí y donde he llegado por mi contenido, no por chismes", afirmó en una publicación en su Instagram.

Asimismo, pidió disculpas si decepcionó a alguien, pero que él es humano, acepta sus errores y asume las consecuencias.