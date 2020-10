“Inicia mi nueva vida”: La Liendra muestra el lujoso apartamento que compró en Medellín

View this post on Instagram

🙏 HOLA ... Liendritas hoy 26 de octubre de 2020, un pelao que con sueños llegó a la ciudad de la magia ⚡️Medellín⚡️de verdad no saben lo feliz que estoy y agradecido con Dios y la vida... de donde vengo no sueñas porque siempre me decían no hay plata, pero entendí una frase que me costó mucho y es que ... SOÑAR NO CUESTA NADA... y te lo voy a demostrar... ❤️ hoy inicia mi nueva vida con más lujos y cosas que nunca pensé tener... pero siendo el mismo y sin olvidar de donde vengo y las necesidades que siempre tuve... Dios me los bendiga... estoy acá para ayudarte a cumplir tus sueño y sabes cómo... cumpliendo los míos... gracias a @eclipsedesignsas por la decoración del apartamento... pero más que agradecerles por todo los artículos, les agradezco por confiar en mi por creer en mi trabajo por unirse en mi sueño... mil Gracias @eclipsedesignsas Y para la belleza hermosa, mi Santi divino @sospinagu Dios te bendiga gracias por ser mi mano derecha mi amigo mi Manager mi papá mi ejemplo a seguir... sé que tengo muchas cosas que cambiar y mejorar... pero crea en mi que vamos para arriba juntos ❤️🙏 MAÑANA O PASADA MAÑANA LES MUESTRO TODO EL APARTAMENTO 🙏 POR AHORA LO ESTOY DISFRUTANDO Y ARREGLANDO PARA QUE LO VEAN ❤️ Dios los bendiga y no olviden soñar... art: MAURICIO GÓMEZ 📸@danielgranadaphoto