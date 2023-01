“Inquieto, precoz y con gran imaginación”: así lucía Endry Cardeño cuando era niño

Junto a un conmovedor mensaje, la actriz compartió una foto de la época en la que le daba “grandes dolores de cabeza” a su mamá.

“Hoy, por esas cosas del destino, me encontré con este niño. Inquieto, precoz, inteligente con gran imaginación, que lo único que no tuvo fue un papá, pero a cambio la mejor mamá del mundo, a la que le daría grandes dolores de cabeza”, escribió Endry en la fotografía a blanco y negro.

“Ese mismo niño que enfrentaría la ignorancia con rebeldía, pero sin perder el único verdadero objetivo de la vida: ¡ser feliz! Con ganas de salvar al mundo, llenándolo de alegría, olvidando lo negativo con una mirada hambrienta hacia el futuro y mirándolo profundamente entendí que somos exactamente iguales, solo que ahora soy una persona grande que siempre hará lo posible por no defraudar a este hermoso e ingenuo niño”, añadió la cucuteña.