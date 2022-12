Instagram, el nuevo catálogo de las agencias para hallar modelos

En plena temporada de desfiles, las agencias recurren cada vez más a las redes sociales, especialmente a Instagram, para reclutar a las "top models" de mañana.

Hasta hace poco tiempo, los reclutadores de las agencias de modelo recorrían las calles, los cafés y las salas de concierto buscando a las futuras estrellas de la moda.

La modelo británica Kate Moss, por ejemplo, fue "descubierta" en un aeropuerto, mientras que Naomi Campbell estaba de compras en una zona del sur de Londres cuando captó la atención de un reclutador de modelos.

"Con Instagram, no es necesario esperar a ser descubierta en el centro comercial o en un aeropuerto", explica en su página web la agencia IMG, una empresa líder del sector.

Fiel a la última tendencia, la agencia lanzó en Instagram la campaña "We Love Your Genes" ("Amamos tus genes"), que invita a las aspirantes a modelo a subir sus fotos, con el objetivo de poder reclutar a chicas del mundo entero.

La iniciativa ya cuenta con 100.000 seguidores online.

Para el vicepresidente de IMG, David Cunningham, las redes sociales "cambiaron completamente" el modelo económico del sector, simplificando considerablemente el proceso de reclutamiento. Este método también termina con el estrés sufrían las candidatas en los "castings".

"Instagram nos da la posibilidad de ver la belleza natural de las potenciales modelos en su vida diaria. Ellas ya no tienen necesidad de gastar dinero en sesiones de foto y en álbumes", agregó Jeni Rose, que también trabaja en IMG.