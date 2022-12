Integrante de One Direction le cumplió el sueño a una admiradora con cáncer

Harry Styles le dio una gran sorpresa a Kelcey Hallinan, quien por estar en un tratamiento médico no pudo viajar al concierto de One Direction.

Gracias al apoyo de los fans, el ídolo juvenil arregló todo para conocer a su admiradora a través de una videollamada.

Los amigos de Kelcey sabían que ella estaba muy decepcionada por no haber podido viajar, así que decidieron hacer todo lo posible para que Styles le dedicara un tweet al convertir en trending topic #HarryTweetKelcey.

El trino fue retuitiado 79.657 veces y marcado como favorito por 109.219 usuarios de la red social.

Styles tiene más de 16 millones de seguidores en Twitter.