Irán planea demandar a Hollywood por películas como Argo

Irán pretende demandar a Hollywood por la producción de películas como "Argo", la ganadora del Óscar de este año, que según las autoridades de Teherán promueven sentimientos contra la República Islámica, informó hoy el diario gubernamental en inglés Tehran Times.

De momento, el Gobierno de Teherán no ha precisado ante qué tribunales podría interponer la demanda contra la industria estadounidense del cine de Hollywood, pero se ha puesto en contacto con la abogada francesa Isabelle Coutant-Peyre para estudiar una fórmula.

En una conferencia titulada "El fraude de Hollywood", organizada estos días en Teherán por el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, Coutant-Peyre afirmó: "Yo representaré a Irán contra películas como 'Argo', producidas por Hollywood para crear una mala imagen de Irán", según reproduce hoy el Tehran Times.

"Estaré junto al pueblo iraní para informar al mundo de la difusión de propaganda contra Irán", dijo la letrada gala en la reunión, en la que el Gobierno de Teherán pretende "denunciar la iranofobia".

Además, Coutant-Peyre aseguró que la película es distribuida en Francia por una compañía "dirigida por un ciudadano israelí cuya madre es la líder del 'lobby' sionista en Alemania", con lo que pretendía situar a la cinta en el campo de Israel, el mayor enemigo de la República Islámica junto con Estados Unidos.

Coutant-Peyre es conocida como abogada defensora del terrorista venezolano Ilich Rodríguez Sánchez, apodado "Carlos el Chacal", condenado en Francia en 1997 a cadena perpetua por varios atentados, con al menos 11 muertos, en los años ochenta del pasado siglo, tras haber sido detenido en Sudán y extraditado en 1994.

Tras la entrega el mes pasado del Óscar a la mejor película a "Argo", de Ben Affleck, el Gobierno iraní arremetió contra el filme, y el ministro de Cultura, Mohamad Huseini, dijo de ella que "carece de valor artístico" y es "antiiraní".

Huseini agregó que "no esperábamos que los enemigos de Irán hicieran nada bueno" y consideró que "Argo", un drama político rocambolesco sobre el rescate de seis funcionarios de la Embajada de EE.UU. en Teherán en 1980, obtuvo el Óscar gracias a "una gran inversión y mucha propaganda para atraer la atención internacional".

El ministro aseguró, asimismo, que la República Islámica producirá películas que "respondan" a lo que denominó "actuación de Hollywood contra Irán".

El hecho de que Michelle Obama, la esposa del presidente de EE.UU., fuera la encargada, a través de un vídeo, de abrir el sobre y anunciar a "Argo" como ganadora en la gala de los Óscar, fue también visto como un signo de "politización" de los galardones.

Aunque "Argo" está prohibida en Irán, no es difícil conseguir copias piratas en DVD distribuidas por vendedores callejeros.

