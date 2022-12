Iron Man aparecerá en la tercera parte del Capitán América

El multimillonario Tony Stark ("alter ego" de Iron Man) tendrá un rol importante en el argumento de la cinta, que se basará en los cómics "Civil War" y que girará en torno al enfrentamiento entre ambos superhéroes por una ley del gobierno estadounidense que obliga a cualquier persona con habilidades extraordinarias a revelar su identidad y actuar a las órdenes de las autoridades.

Stark apoya el programa, pero Steve Rogers ("alter ego" del Capitán América) no, alegando que amenaza las libertades civiles.

Rogers, en la historia, se convertirá en un prófugo para evitar ser arrestado.

Se espera que esta película sea el comienzo de una nueva fase de filmes de superhéroes para el estudio Marvel.

Downey Jr. llegará de nuevo a los cines como Iron Man en "The Avengers: Age of Ultron", de estreno el próximo verano, y reaparecerá de nuevo en "The Avengers 3", tal y como tiene estipulado en su antiguo contrato con Marvel.

El actor ingresó 50 millones de dólares por su participación en "The Avengers" y podría ganar otros 40 millones, más una parte de la recaudación final de la película, por su aparición en "Captain America 3".

Anthony y Joe Russo, directores de "Captain America: The Winter Soldier", se pondrán de nuevo tras las cámaras para "Captain America 3", cinta para la que están trabajando en el guión junto a Christopher Markus y Stephen McFeely.

