¿Irreconocible? Así lucía Carlos Vargas en su juventud

Carlos Vargas generó risas y asombro entre sus compañeros de La Red al mostrar la foto de la cédula y cómo lucía en su juventud. El presentador aprovechó para contar que, aunque en esa época tenía cabello, se siente bien con sus dos versiones. “Los dos me gustan porque soy yo mismo. En esa época tenía un bigote espectacular”, comentó entre risas.

Pero los chistes entre sus compañeros no terminaron ahí. “De solo verte en la cédula se me perdieron 100 mil de la billetera”, le dijo Frank Solano, a lo Vargas respondió: “Cuando usted es gay toca buscar en la adolescencia cara de hampón pa que no se metan con uno”.

Publicidad

Foto de la cédula de Carlos Vargas Tomada de La Red.

Aunque la foto de Carlos Vargas fue la que suscitó más reacciones, sus compañeros no se quedaron atrás y mostraron cómo han cambiado con los años.

Frank Solano compartió una foto de Carlos Giraldo cuando tenía 21 años y lucía bigote.

Publicidad

Mary Méndez, por su parte, aclaró que “toda la vida ha sido bonita”, que su nombre completo es María Beatriz Méndez Dávila y que no tuvo fiesta de 15 porque perdió varias materias en el colegio.

El presentador Carlos Calero también aceptó el reto. Contó que el día que fue a sacar la cédula fue con un saco blanco, por lo que le hicieron un montaje, y por eso en la fotografía quedó “como pastor de iglesia”.

Publicidad

Le puede interesar:



Los actores Alejandro Otero y Juan Messier también participaron de la dinámica.