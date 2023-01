¿Irreconocible? Yeison Jiménez revela foto de los años en que vivía “en la pobreza”

“Gracias por mi pasado”, aseguró el cantante de música popular, que se muestra orgulloso de todo lo que hizo antes de ser famoso.

“Aún en la pobreza siempre confié en ti señor. Hace 11 años vivíamos en dos piezas con mi mamá, mis dos hermanas y mi sobrino. Ya llevaba 4 años trabajando en la plaza de mercado”, aseguró Yeison Jiménez.



A raíz de la publicación, muchos aplaudieron su perseverancia. Hasta el cantante Jhonny Rivera aprovechó para hacer un chiste: “Me acuerdo que un día no me quiso fiar un aguacate pal almuerzo”.

El acordeonero Rolando Ochoa también le dedicó unas palabras.

“Eso es lo que nos hace fuertes hermano porque el que recuerda las luchas y tormentas con amor, ellas mismas le sirven de cimientos para soportar los tiempos buenos. El tiempo bueno, si uno no tiene estos cimientos, se convierte en un virus letal que ataca la mente y programa una autodestrucción”, dijo.

Su recuerdo se sumó a la celebración por el disco de oro que recibió gracias a ‘Aventurero’.