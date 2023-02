Iván Lalinde compartió el último encuentro que tuvo con su mamá: “Esa fue mi despedida”

El 13 de diciembre fui a Medellín en la tarde, un viaje de trabajo. Tenía pocos minutos para pasar por la casa de la mamá a saludarla y darle un abrazoteeee. Aunque doña Tere estaba en plena siesta, me le arrunché y le dije lo que siempre le dije: TE AMOOO!❤️ Ese día nos despedimos. Ella entre sueños me dio la bendición y me dio su amor😊 9 días después... se fue, se fue con Dios. Con su Dios, con mi Dios. ADIOS MÁ. Esa fue mi despedida. 9 días después