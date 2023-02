Iván Lalinde confesó que pasó por el quirófano: "El gimnasio ayuda mucho, pero me di una ayudita"

Iván Lalinde , famoso por su rol como presentador en los programas Día a día y La Voz, admitió en sus redes sociales que se sometió a una cirugía para mejorar el aspecto de su abdomen.



El periodista suele compartir en su Instagram varias rutinas de ejercicio, alimentación y sus prácticas para cuidar el medio ambiente. Sin embargo, esta vez habló sobre este procedimiento estético.

"¿Pillaron ese reel del doctor Juan Carlos Monroy? Es que él es lo máximo. Y esas llanticas de por acá (señaló su abdomen), me las quitó el doctor Monroy. El gimnasio ayuda mucho, pero yo me di una ayudita con él, porque yo veía que esa vaina no iba a bajar nunca", expresó Iván Lalinde.

Por otro lado, días atrás el presentador compartió un video del que sería el último encuentro con su mamá, doña Tere, quien falleció el pasado 22 de diciembre de 2022.



A través de su cuenta en TikTok, Iván Lalinde fue sincero con sus seguidores. En primera instancia, el comunicador social comentó que el pasado 13 de diciembre viajó a Medellín por un viaje de trabajo y allí no dejó pasar la oportunidad para visitar a su progenitora.

"El 13 de diciembre fui a Medellín en la tarde, un viaje de trabajo. Tenía pocos minutos para pasar por la casa de la mamá a saludarla y darle un abrazote. Aunque doña Tere estaba en plena siesta, me le arrunché y le dije lo que siempre le dije: te amo", contó el presentador.

“Ella, entre sueños, me dio la bendición y me dio su amor. Nueve días después se fue, se fue con Dios. Con su Dios, con mi Dios. Adiós má. Esa fue mi despedida. 9 días después”, concluyó.

En el video, que ya acumula más de 200.000 reproducciones, Iván Lalinde se muestra sumamente cariñoso con su mamá, a quien le dio muchos besos, abrazos y cariño.

En la publicación, los seguidores del periodista dejaron mensajes como: “Mi Dios le dio la oportunidad de despedirse”, “Te admiro mucho”, “El amor va mucho más allá de palabras, simplemente hermoso”.

