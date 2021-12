Iván Lalinde desempolva video junto a Lina Marulanda y Suso con conmovedor mensaje

El presentador de Día a Día Iván Lalinde aprovechó los jueves de #TBT en las redes sociales para desempolvar un emotivo video junto a Lina Marulanda y Suso.

Las imágenes, según comentó Iván Lalinde, son de 2006 o 2007 cuando tanto él como Lina Marulanda presentaban la sección Del otro Mundo en Noticias Caracol y realizaron un cubrimiento especial de la Feria de las Flores, en Medellín.

“Mi #tbt de hoy!!!!! Amo este momento de mi vida. Les voy a contar la historia”, escribió el presentador en su Instagram junto al clip.

Y es que la historia contada por Iván Lalinde en su publicación da cuenta de la fuerte amistad que compartían con Lina Marulanda, quien se quitó la vida en abril de 2010.

“Era 2006 o 2007. Lina y yo presentábamos la sección de farándula Del Otro Mundo en @noticiascaracol . Fuimos a celebrar la Feria de Flores, visitamos @tutucanpueblito y allí conocimos a @susoelpaspi y a todo ese grupo de actores. Fue un gran día, pero esa no es la historia”, escribió.

Y complementó: “Es que Lina era mi soporte para todo, era la que me daba confianza para pararme frente a una cámara. La que me regañaba porque yo no creía en mí y me negaba a valorar mi trabajo. Me daba pena estar en eventos públicos, no me gustaba ni me gusta jejeje. Siempre he sido un pelín tímido, aunque no se note... ¡Ella me ayudó mucho! Y siempre recuerdo su lora y su cantaleta amorosa. ¡¡Nada, eso era todo y se los quería contar!!”.