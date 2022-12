Iván Lalinde dijo adiós a su bigote y a las "propuestas indecentes" que recibió al tenerlo

A través de un video en Instagram, Iván Lalinde les contó a sus seguidores las razones por las que decidió dejarse el bigote durante noviembre. El presentador de 'Día a día' aseguró que se trató de una misión "de concientizar sobre los riesgos" que tienen los hombres "de contraer un cáncer de próstata o de testículos".



Sin embargo, el periodista contó que recibió desde críticas hasta "propuestas indecentes" en las redes sociales. Mientras algunos le dijeron a Iván Lalinde que no se veía bien con el bigote, otros le lanzaron piropos.

"Me aguanté la lora que me dieron en mi casa, aquí y en todas partes 🙄🙄🙄😓😓😓, también recibí piropos y propuestas indecentes 🤪🤪 (todo hay que decirlo) y listo, ya hoy se fue el bigote. Hasta una próxima oportunidad 😉😉😉👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻", expresó.



Sus seguidores de inmediato comentaron la publicación. "Se ve bello con o sin bigote. Es un ser especial, lleno de amor ❤️", "Uyy, qué bueno, el bigote no es para ti 😂" y "No tengo nada contra el bigote pero qué elegancia sin bigote" fueron algunas de las reacciones.