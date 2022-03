Iván Lalinde recuerda, entre lágrimas, cómo vivió la muerte de sus cuatro hermanos y su padre

Iván Lalinde ha tenido que pasar por difíciles situaciones a lo largo de su vida y muy pocas veces habla sobre ellas. El pasado sábado, 12 de marzo de 2022, fue protagonista del programa 'Se dice de mí', donde se sinceró sobre las muertes de sus seres queridos.

El presentador de 'Día a Día', programa matutino del Canal Caracol, viene de una familia paisa numerosa, tiene 9 hermanos, pero no los conoció a todos.

Gustavo, uno de los hermanos mayores, falleció a los 7 años, luego su hermana, que ni siquiera su madre conoció, pues la bebé nació con el corazón al lado derecho, solo su padre y su hermana mayor la vieron. Otra hermana murió a los 17 años por leucemia.

Iván Lalinde contó que la muerte que más le marcó fue la de su hermano Humberto, a quien acompañó hasta el último día de vida. Murió luego de sufrir un cáncer terminal que mantuvo oculto de su familia durante sus primeras etapas.

“Yo me puse a leerle un libro de Elisabeth Kübler-Ross, que se llama 'La muerte es un amanecer'. Entonces, empecé a leérselo en voz alta al lado de la cama. Ese libro es divino porque te dice lo que es la muerte, quiénes te están esperando cuando cruzas esta vida y qué hay allá, a dejar ese miedo porque a todos nos da miedo lo desconocido”, relató entre lágrimas.

Al finalizar el programa, Iván Lalinde también recordó a su padre, quien falleció el 19 de agosto de 2020.

“Mi papá desde niño me enseñó que la vida hay que trabajarla y yo soy un tipo sin herencia, sin roscas, esas me las he ido ganado camellando”, narró Iván Lalinde.