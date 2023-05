Iván Lalinde se refiere a su orientación sexual: “Me parece ridículo hablar de un tema tan íntimo”

Iván Lalinde, una de las figuras más reconocidas en la televisión colombiana por su amplia trayectoria como presentador de diversos programas, habló un poco acerca de un tema que suele mantener en silencio, alejado de su vida pública y de los medios de comunicación: su orientación sexual.



El presentador de Día a Día, el programa matutino del Canal Caracol, fue el invitado de este domingo 30 de abril al podcast Desnúdate con Eva, de la periodista española Eva Rey, y allí se refirió a algunos aspectos de su vida privada que poco suele conversar públicamente.

En un fragmento de la entrevista con Iván Lalinde compartido en la cuenta de Instagram de Eva Rey, se escucha a la conductora del programa preguntarle al presentador sobre su orientación sexual: “Tú nunca has tenido problema con reconocer tu orientación sexual, ¿te ha supuesto esto un problema en algún momento?”.

Ante el cuestionamiento, el invitado, oriundo de Medellín, declaró que no le encontraba sentido a hablar de esos temas que no deberían ser de interés para el público en general: “Es que me parece ridículo hablar de un tema que es tan íntimo. ¿Si me entendés?”, contestó.

“Nunca, nunca he dicho no, nunca he dicho sí. Nunca he negado nada en mi vida. Después de que mi mamá y mi papá supieron, todo me valió cinco”, agregó. En ese momento, la española le pregunta sobre la reacción que tuvieron sus padres al enterarse.

Publicidad

Después de una breve pausa, Iván Lalinde confesó, al borde de las lágrimas, que su mamá le dejó hablar durante 20 días. Cabe mencionar que la mujer que le dio la vida, doña Teresa Gallego, falleció el pasado 22 de diciembre y su partida no ha dejado de conmover un solo día al presentador, quien constantemente le dedica publicaciones en sus redes sociales.

En una entrevista con la revista Vea, publicada en septiembre de 2022, el presentador paisa aseguró que se encontraba en una relación con la misma persona desde hacía 17 años y, sin dar detalles de su pareja, señaló que estaba profundamente enamorado, comprometido y feliz.

Por otro lado, recalcó que le gustaría trabajar y vivir en otro país donde pudiese salir tranquilo a la calle a montar bicicleta y tener su propia familia, incluyendo hijos. Sin embargo, finalmente decidió que su tiempo para ser padre concluyó y por ahora se siente conforme con los hijos de sus amigos, su sobrino y sus ahijados.