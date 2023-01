Iván Zuleta ya sabe qué hacer para que los vientos del Caribe no se lo lleven por lo ‘flaquito’

El acordeonero les sacó el quite a los comentarios de algunos que siguen burlándose de su apariencia actual.

El mismo Iván Zuleta publicó un meme que andaba circulando en redes donde supuestamente dice “con ganas de salir, pero estas brisas me asustan”.



Pero lejos de molestarse, encontró ‘la solución’ para que el viento que azota a la región en esta época no se lo lleve volando.

“Dos ladrillos en cada bolsillo y pa’ la calle a tocar mis conciertos, porque yo tengo que trabajar y a mí no me va a llevar la brisa”, dijo en un video en el que aparece con material de construcción a su espalda, mientras se escucha el viento.



