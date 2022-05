Ivy Queen preocupa a sus seguidores por imágenes en las que se le ve mal de salud

Ivy Queen, la diva del reguetón, despierta preocupación entre sus seguidores luego de revelar que se encuentra pasando un difícil momento en materia de salud.

“Gracias a aquellos que procuran por mí y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación”, escribió la cantante en un video que compartió en su cuenta de TikTok.

En la publicación, la artista se deja ver decaída y guardando reposo.

“Yo de esta vida soy una aprendiz, no una víctima. Aquí estoy con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos”, manifestó.

Ivy Queen, cuyo nombre de pila es Martha Ivelisse Pesante Rodríguez, no dio mayores detalles sobre qué problema la está aquejando.

Sus fans se manifestaron con mensajes de solidaridad y deseándole una pronta recuperación.

La puertorriqueña cumplió 50 años el pasado 4 de marzo.