J Balvin aclara qué le pasó tras publicar video hospitalizado

J Balvin preocupó a sus seguidores luego de publicar un video en redes sociales en el que parece estar hospitalizado.

Por estos días, el reguetonero se ha mostrado acompañando a su mamá, Alba Mery Balvin, quien se encuentra delicada de salud en UCI por COVID-19.

El artista hizo otra publicación y aclaró que se encuentra bien.

“Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero, me dijeron que es por no dormir. No es nada grave, estoy bien, aquí lo que importa es mi mamá”, manifestó.

El cantante ha pedido oraciones por la pronta recuperación de su mamá. Sus fans se han solidarizado con la familia Osorio Balvin.

“Respeto para mi padre por soportar este momento, estamos unidos”, escribió J Balvin en otra publicación.