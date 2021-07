J Balvin apoya a Ricky Martin por comentarios discriminatorios: “Yo me casaría contigo”

Luego de que Ricky Martin compartiera con sus seguidores los comentarios discriminatorios que le enviaron por unas fotos con su esposo, ha recibido un gran apoyo de diferentes artistas, entre ellos el colombiano J Balvin.

“Tú eres el hombre más especial del mundo. Yo me casaría contigo. Te amo”, escribió el cantante paisa.

Tomada de Instagram

En contexto: Ricky Martin sufrió episodio de discriminación tras fotos con su esposo en una revista

Ricky Martin publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que se refirió al episodio de homofobia que se presentó hacia él y su pareja luego de hacer unas fotos para una revista.

“Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva”, manifestó el cantante puertorriqueño.

Además de J Balvin, otros famosos que manifestaron su apoyo a Ricky Martin fueron Luis Fonsi, Carlos Vives, Alejandro Sanz y Thalía, entre otros.

Publicidad

A raíz de esta situación, el artista reveló que volvió a sentir ese miedo "que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser".

“A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser, no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos. Valen muchísimo, no lo olviden por favor”, expresó el cantante.

Los artistas han coincidido en señalar que no hay que juzgar ni discriminar a nadie y que el amor es amor.