J Balvin, calificado de machista

El artista colombiano dijo lo que piensa sobre la hermosa cantante Rihanna en medio de un juego con un ‘youtuber’ brasilero y algunos fans le cayeron encima.

El video publicado por SirKazzio en YouTube ya alcanza las 150 mil vistas.

En él, el carioca invita a J Balvin a someterse a un curioso juego denominado ‘Casa, mata o besa’ en el que el invitado debe sacar de un vaso tres nombres de artistas famosos y decidir con cuál de ellos se casaría, a quién besaría y a quién mataría.

En la segunda ronda del juego, J Balvin sacó los nombres de la cantante Rihanna y los raperos Jeon y Drake.

“Wao, wao, qué duro. No, está muy complicado”, dice el colombiano frente a la cámara. Y luego asegura: “No es una mujer para casarse, Rihanna es pa pasar bueno, puedo casarme con Jeon, besar a Rihanna y más cosas”.



El comentario desató la furia de algunos seguidores del ‘youtuber’ brasilero y del cantante colombiano.

“Mira, qué asco de tío.”, escribió una usuaria que se identifica como Only We Alone.

Natasha Mijäilova escribió: “Ya quisieras que Rihanna fuera tu señora”.

“EWW quien se cree J Balvin para decir eso comentos sobre Rihanna! Dale gracias adios que ella es una opción en tu juego (sic)”, opinó Quasar Rosa.

Aunque hay comentarios que llaman la atención en cuanto las críticas que han tenido que soportar el reguetón y quienes le representan por cómo abordan en sus letras y videos el concepto de mujer, hay otros que defienden al exitoso cantante urbano.

Incluso artistas como Juanes han llamado la atención sobre sus líricas.

