“¿Harías una tiradera?”: J Balvin dejó una contundente respuesta

El artista paisa J Balvin volvió a dar de qué hablar al participar en una de las populares dinámicas de pregunta-respuesta en Instagram.

J Balvin no solo se refirió a su carrera y el camino para llegar a donde está ahora, sino que fue contundente al responder si haría “una tiradera”, término usado para referirse a la práctica común en géneros como el rap y el hip hop en la que los artistas se refieren con fuertes palabras a otros.

Lo anterior hizo recordar la polémica de hace algunos meses en la que el puertorriqueño Residente, en un extenso video, hizo agresivas críticas contra el colombiano.

“Tú y yo no somos iguales. Yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales ni en tus Billboards de cremita de pastel. Ni en tus historias de Instagram, Dolce & Gabbana y Cartier. Solo creo en mi nivel”, eran algunas de las frases de Residente contra J Balvin. Sin embargo, el colombiano lo dejó pasar.

Luego fue el mexicano Christian Nodal el que explotó por algunos comentarios jocosos que hizo J Balvin sobre su nuevo look. Al final, hubo palabras de reconciliación entre ambos artistas.

Por ello, ahora la respuesta del colombiano sobre una tiradera de su parte fue contundente: “Jamás (la haría), no es mi vibra, no soy yo. Yo vine para elevar la cultura y los que me siguen no les puedo enseñar odio”.

@jbalvin