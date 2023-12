J Balvin explicó por qué no le respondió a Residente la tiradera: “tengo que dar un ejemplo”

Luego de más de año y medio de que el cantante puertorriqueño Residente lanzara una tiradera para J Balvin, el artista colombiano se pronunció en torno a la canción y explicó por qué nunca le respondió.



Por medio de sus historias de Instagram, el cantante paisa expresó su gratitud a los seguidores que se han mantenido a su lado en momentos difíciles. También explicó su silencio ante las críticas que ha enfrentado.

“Gracias a los que se mantuvieron reales, a los que no se fueron cuando llegó la tormenta por la que pasé, con tantos cuentos y tantas vainas”, manifestó J Balvin.

Por otra parte, relacionado con la tiradera que le hizo Residente en mayo del 2022, el reguetonero dijo que eso no es lo de él y que no respondió porque "no vale la pena".

“Con esto de las tiraderas y toda esta vuelta, que no es lo mío, no contesté porque no vale la pena responder a eso. Tengo que dar ejemplo y primero están mis valores y la ética por encima del negocio”, aseguró J Balvin.

El cantante paisa explicó que para él no es necesario compararse con ningún otro artista. "Yo no estoy para entrar en circos y vainas de esas que no son de mi vida. Así que gracias a los que estuvieron ahí y no hay necesidad de compararme con ningún artista. Cada uno hace un mundo y J Balvin es J Balvin. Yo sé lo que he hecho y haré por el movimiento en Colombia. Eso no me lo quita nada ni nadie. Sé lo que he hecho por el cambio de la globalización de la música nuestra. Y nadie me quita lo bailao”, agregó.



Finalmente, J Balvin destacó el crecimiento del reguetón en la música, reconociendo el trabajo de artistas como Daddy Yankee. "Antes no nos daban el lugar que nos merecíamos. Obviamente esto viene de atrás. De Yankee y todos ellos que ya habían pavimentado el camino para nosotros", enfatizó.