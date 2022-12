J Balvin ganó premio a nuevo artista del año en los Latin American Music Awards

El cantante antioqueño de música urbana J Balvin, ganó el premio a nuevo artista del año otorgado en los Latin American Music Awards, ceremonia que tuvo lugar en el Dolby Theater de Hollywood en la ciudad de Los Angeles (California, EE. UU.)

El antioqueño estaba nominado en otras cuatro categorías: sencillo del año, artista masculino favorito, canción favorita y canción streaming favorita.

Aunque no pudo asistir por el cruce con otros compromisos, en su representación recibieron el galardón Gaby Espino y Jorge Bernal.

En la gala, el cantante español Enrique Iglesias y el reguetonero puertorriqueño Nicky Jam fueron los grandes ganadores., California (EE.UU.).

Iglesias fue el principal ganador con cinco victorias, incluyendo la de Artista del Año y Artista Masculino Favorito.

Su colaboración con el artista urbano boricua Nicky Jam en el tema "El Perdón" fue merecedora de los premios Sencillo del Año, Colaboración Favorita y Canción Streaming Favorita.

El gran ganador de la noche, Enrique Iglesias, no estuvo presente en la gala para agradecer a sus fanático y al medio sus cinco premios, ya que se encuentra en medio de su gira de conciertos Sex + Love Tour 2015.

Los vencedores en la primera edición de los Premios Latin American Music Awards 2015 fueron:

- J Balvin Nuevo Artista del Año

- Artista del Año: Enrique Iglesias

- Artista Femenina Favorita: Gloria Trevi

- Artista Masculino Favorito - Pop/Rock: Enrique Iglesias

- Artista Masculino Favorito - Regional Mexicano: Luis Coronel

- Artista Masculino Favorito - Urbano: Daddy Yankee

- Artista Favorito - Tropical: Romeo Santos

- Artista Favorito - Crossover: Demi Lovato

- Dúo o Grupo Favorito - Pop/Rock: Camila

- Banda, Dúo o Grupo Favorito - Regional Mexicano: Julión Álvarez y su Norteño Banda

- Dúo o Grupo Favorito - Urbano: Gente de Zona

- Colaboración Favorita: "El Perdón" de Nicky Jam y Enrique Iglesias

- Sencillo del Año: "El Perdón" de Nicky Jam y Enrique Iglesias

- Álbum del Año: "A Quien Quiera Escuchar" de Ricky Martin

- Canción Favorita - Pop/Rock: "La Mordidita" de Ricky Martin con Yotuel

- Canción Favorita - Regional Mexicano: "Y Así Fue" de Julión Álvarez y su Norteño Banda

- Canción Favorita - Urbano: "Sígueme y te Sigo" de Daddy Yankee

- Canción Favorita - Tropical: "La Gozadera" de Gente de Zona con Marc Anthony

- Canción Dance Favorita: "I Want You To Know" de Zedd con Selena Gomez

- Canción Streaming Favorita: "El Perdón" de Nicky Jam y Enrique Iglesias