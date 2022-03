J Balvin "le tiene una envidia enorme" a Bad Bunny: Residente

El rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido popularmente como Residente, volvió a arremeter contra J Balvin , esta vez en una entrevista con MoluscoTV, un canal de YouTube.

Residente explicó las razones que lo llevaron a lanzar fuertes pullas contra el cantante de reguetón y también dio un detalle revelador sobre J Balvin en el que ahora incluyó a Bad Bunny.

"La primera vez que J Balvin me conoció empezó a burlarse de mí porque no ‘tenía hits en Spotify’. Estaba hablando con Daddy Yankee y después de eso no dije nada. Después sucedió su boicot a los Latin Grammy Awards, lo de los videos, y fue que subí mi video", dijo el rapero.

Por otra parte, René sostuvo que es muy amigo de Bad Bunny y que se siente muy contento de todos los triunfos del joven artista. Así mismo, aseguró que J Balvin siente una fuerte envidia hacia el conejo malo.

“Él (Bad Bunny) no me debe nada y cuando él hace cosas por mí yo no le debo nada, yo no voy por negocio, yo me siento contento yendo y viéndolo triunfar, pero J Balvin no se siente contento por verlo triunfar, no está contento con los triunfos de Benito, estoy seguro, ese cabrón le tiene una envidia enorme”, comentó Residente.

Agregó: "Benito está haciendo historia, por eso yo lo respeto, yo me alegro por el éxito que tiene, cuando empezó a hacer estadios dije ‘Qué cabrón’, sus números van acorde con los de sus boletos, él lleva varios años haciendo historia y no va a llegar nadie más en mil años luz o en esta época".