J Balvin, Maluma y Britney Spears juntos en Nueva York, ¿qué están planeando?

Maluma y J Balvin cumplieron un nuevo sueño. Si se creía que uno de los eventos más icónicos de Maluma había sido colaborar con la reina del pop, Madonna, el cantante no para de sorprender, puesto que se reunió con Britney Spears junto a su colega J Balvin.



Las imágenes, que ya le dan la vuelta al mundo, fueron tomadas en un restaurante de comida asiática en Manhattan y reveladas por los portales TMZ y Page Six. Luego, tanto Maluma como J Balvin presumieron en redes sociales su encuentro con la estrella pop.

Britney Spears se encontraba en Nueva York realizando el lanzamiento de su libro de memorias 'The Woman In Me'. De la misma forma, Maluma estaba pasando unos días de descanso en la ciudad luego de sus conciertos con el 'Don Juan World Tour'. J Balvin celebraba el lanzamiento de su más reciente sencillo, 'Colmillo'.

Maluma y J Balvin publicaron un video en sus redes sociales comunicando que estaban juntos a sus seguidores. Sin embargo, los artistas no revelaron que en ese momento también estaban junto a la estrella Britney Spears.

J Balvin y Maluma anoche, en Nueva York. 🕶️ pic.twitter.com/W7Qawt2bhl — Maluma Access (@MalumaAccess) October 12, 2023

Sin embargo, horas más tarde, los medios internacionales revelaban imágenes de Britney Spears en medio de los dos colombianos durante una reunión en un restaurante asiático.

Según los portales, los tres famosos pasaron un rato agradable en el restaurante. Señalaron que entre Balvin, Maluma y Spears hubo risas, conversación y bastante interacción que demostró que hay una buena relación entre ellos.

Maluma compartió la imagen, bromeando con la situación, puesto que en la foto Britney Spears quedó abrazando a Balvin y no a él. "¿Quién así como yo en el amor?", escribió el cantante paisa en la descripción, agregando emoticones de risa.

Por su parte, J Balvin también compartió la misma imagen señalando que Britney Spears "escuchó y aprobó" su nueva canción.

Las fotos causaron todo un revuelo y emocionaron a los fanáticos de los paisas y de la princesa del pop. Aunque recientemente Britney Spears ha atravesado polémicas por sus bailes con cuchillos y su divorcio, sus seguidores siguen a la espera de que la mujer regrese a la música.

"Esto es lo que le falta a Britney, estar con dos latinos para sacar su próximo hit", "Yo haría lo mismo que Britney", "¿Para cuándo la colaboración?", "La foto más rándom del mundo", se lee en diferentes reacciones a las imágenes de los paisas.