J Balvin replica al mundo el grito de protesta en Colombia: “Presidente, escuche a la juventud”

El artista colombiano cumplió su sueño de cantar ante un estadio repleto de gente en Medellín y aprovechó para superar las críticas de quienes le dijeron tibio.

Durante la espectacular presentación, en la que estuvo acompañado de reguetoneros como Nicky Jam y Bad Bunny, entre otros, J Balvin sorprendió a los asistentes con un mensaje político, el cual dio en español y alguna parte en inglés.

“Yo quisiera un minuto de silencio por las muertes que han pasado durante estos días en Colombia, por la gente que no solamente hoy sino durante estos años ha muerto. Algunos por el lado del gobierno, contra alguien que está por ahí luchando , y otro que está luchando contra otros que no saben ni siquiera lo que está pasando”, dijo Balvin, a quienes sus allegados llaman ‘el Niño de Medellín’.

Pero antes del abrumador silencio de más de 45 mil personas, se desató ese nudo que tenía en la garganta por las críticas que recibió durante los últimos días en los que en Colombia se ha desarrollado un paro nacional para evitar que el gobierno adelante, entre otras, sus propuestas de reforma laboral y pensional, conocidas como el ‘paquetazo de Duque’.

“Me dijeron tibio por tratar de ser prudente, hasta que llegué a Medellín y me conecté con mi tierra. Empecé a escuchar a mi gente en los barrios, lo que me quería decir”, indicó, mientras empezaba a crecer un ensordecedor aplauso.



Contundente mensaje de @JBALVIN para el gobierno de @IvanDuque y en Medellín frente a más de 45.000 personas. #elninoemedellin #idolo 👏🏼 pic.twitter.com/ryJU3hc8go — Jose Miguel López (@filmjose) December 1, 2019

“A mí ya no me faltan los recursos, pero no puedo olvidarme de que en algún momento me faltaron, así que entiendo la situación por la que están pasando los jóvenes del país y esta vez hablo en nombre de la juventud y le pido al gobierno que por favor los escuche”, manifestó con su vestimenta blanca desde la tarima.

Quizá una de las frases que más emocionó a sus seguidores fue cuando manifestó que se convirtió en lo que nunca había imaginado: “Si están marchando es porque algo no anda bien, el pueblo me lo pide, yo pido paz, pido amor, necesitamos que nos escuchen. Yo nunca pensé que después de ser artista me iba a convertir en la voz del pueblo”.

El cantante indicó también lo que es un sentimiento de la nación: el rechazo de la violencia que tiene cercadas a las comunidades indígenas , a campesinos, reclamantes de tierra, entre otros.

“Estamos cansados de la violencia. Esto es un país de cultura, de paz, de amor, de tolerancia. Estoy feliz por Medellín, por el comportamiento que tuvimos estos días (durante las marchas pacíficas). Pero hoy como José Álvaro Osorio Balvin hablo por mi pueblo, utilizo el nombre de J Balvin para que el presidente del gobierno (Iván Duque) escuche a la juventud que está saliendo”, añadió.



Aquí la segunda parte con minuto de silencion incluido por todas las muertes violentas #jbalvin #elninoemedellin #colombia pic.twitter.com/3UK6KhczWT — Jose Miguel López (@filmjose) December 1, 2019

Y para finalizar dijo que esa era su responsabilidad: “Por favor, tengo la responsabilidad de que cuando tenga mis hijos, tengan un futuro mejor”.