J Balvin responde a Bad Bunny por ataque en su nueva canción: "Me tiene extrañado"

El nuevo disco de Bad Bunny, 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', es tendencia en las redes sociales por varios motivos. Uno de ellos es el ataque que dirigió a su colega J Balvin.



En una de las canciones de su nuevo disco, Bad Bunny mencionó a J Balvin. Sin embargo, la mención del colombiano no se ha tomado como algo positivo, sino que se ha relacionado con la tiradera que hace tiempo Residente le dedicó al paisa.

¿Cuál es el motivo del ataque del puertorriqueño a J Balvin? Parece que ni el mismo J Balvin lo entiende, puesto que el paisa reaccionó a la canción en sus redes sociales.

José Osorio Balvin, nombre de pila de J Balvin, realizó este viernes, 13 de octubre de 2023, un en vivo en su cuenta de Instagram para promocionar su nuevo lanzamiento, llamado 'Colmillo'. Pero sus fanáticos estaban más interesados en que se pronunciara sobre las pullas de Bad Bunny.



Finalmente, el cantante paisa cedió a las preguntas y señaló lo siguiente: "Los dos nos apoyamos mutuamente, hicimos historia, creamos una historia nueva, creo yo". Las palabras de J Balvin hicieron referencia a que ha colaborado con Bad Bunny en varias canciones a lo largo de su carrera.

🚨JBalvin habla en directo sobre "las pullas" en uno de los tracks del disco nuevo de Bad Bunny💿 pic.twitter.com/UfS68YCEmj — J4vi (@j4virw_) October 13, 2023

"No entiendo, pero yo sé que el que yo conozco, parce, es una buena persona. Realmente, me tiene extrañado la vuelta", agregó.

Cabe mencionar que, a lo largo de los años, Bad Bunny y J Balvin han colaborado en canciones como 'Si tu novio te deja sola', 'No me conoce' o 'La canción'.



Sin embargo, para finalizar sus comentarios al respecto, el colombiano le envió buenos deseos a Bad Bunny.

"Le deseo lo mejor, creo que, además de buen artista, porque siempre pillé que ese man tiene un talento brutal, siempre supe que el man iba a ser grande. No hay nada más que decir, es muy buena persona, me extraña la vuelta", concluyó.

El ataque a J Balvin por parte de Bad Bunny se dio en la canción 'Thunder y Lightning', que es una colaboración con Eladio Carrión. La situación recordó la tiradera que en el pasado Residente le dedicó al colombiano.

"Thunder, lightning, yo soy un astro, Ricky Martin / Ustede' me han visto, to's mis temas están charting / Ustede' me han visto, siempre ando con los mismo' / Mientras ustedes son amigos de to' el mundo como Balvin", canta el famoso en esa nueva canción.



En redes sociales, seguidores de Bad Bunny y J Balvin no han recibido con buenos ojos la crítica del puertorriqueño hacia el colombiano, teniendo en cuenta que han colaborado en varias exitosas canciones.