J Balvin respondió a usuario que lo criticó por su música sin Feid: "Ya cansa esa historia"

J Balvin le respondió de manera contundente a un internauta que afirmó que su música había cambiado desde que Feid dejó de escribirle sus canciones. El artista paisa aseguró que esa afirmación es falsa y que el Ferxxo solo había colaborado en tres de sus temas.



Todo ocurrió el pasado 27 de octubre cuando J Balvin publicó en su cuenta de Instagram un video donde se le veía bailando y cantando su más reciente sencillo 'Thunder y Lightning', junto a Rauw Alejandro. El video, que tiene más de 2 millones de reproducciones, recibió varios comentarios, entre ellos uno que no le gustó al intérprete de 'Mi Gente'.

"Definitivamente desde que Feid dejó de ser quien le escribe las canciones, dejó de ser lo mismo", escribió el internauta. Ante esto, J Balvin no se quedó callado y le contestó con firmeza: "Esa narrativa ya tiene que cambiar. Solo ha estado en tres canciones ¿Listo? Ya cansa esa historia que no es así. Anda, busca y me avisas ¿Listo?".

La respuesta de J Balvin generó todo tipo de reacciones entre los usuarios de la red social. Algunos apoyaron al cantante y le recordaron sus éxitos musicales y otros lo criticaron.

"¡No contestes a los haters! Hay gente que te AMA, recuérdalo", "No pegas ni una desde que Feid no te escribe las canciones. Lo siento, pero es verdad", "Es increíble que @jbalvin solo responda a los malos comentarios, aquí veo un montón que lo apoyan. Esos son los comentarios que debe ponerle atención 👏" y "Por más que ese hater lo critique, la verdad es que tiene razón. Nadie como Feid".



Feid es un cantante y compositor colombiano que ha trabajado con varios artistas del reguetón, entre ellos J Balvin. El Ferxxo habría participado como coautor en tres temas de J Balvin: 'Ginza', 'Bobo' y 'Sigo Extrañándote'.



Publicidad

Sin embargo, algunos seguidores creen que Feid ha tenido más influencia en la música de J Balvin, lo que ha provocado las reacciones de este último.

¿Quién es J Balvin?

J Balvin, cuyo nombre real es José Álvaro Osorio Balvin, es un cantante, rapero y compositor colombiano. Nació el 7 de mayo de 1985 en Medellín. Es reconocido como uno de los principales exponentes del género reguetón y la música urbana en América Latina.

J Balvin comenzó su carrera musical en 2004, pero fue en los últimos años que alcanzó la fama internacional con éxitos como 'Ginza', 'Ay Vamos', 'Mi Gente' y 'X'. Su estilo musical combina elementos de reguetón, hip-hop y pop, y ha colaborado con artistas de renombre mundial como Beyoncé, Cardi B, Bad Bunny, Rosalía y Pharrell Williams.



Además de su éxito en la música, J Balvin se ha destacado por su estilo único y su influencia en la moda. También ha sido reconocido por su compromiso con causas sociales y su defensa de la salud mental. A lo largo de su carrera, ha recibido muchos premios y reconocimientos, incluyendo Billboard, Grammy Latinos y un 'Artista Global' en los MTV Video Music Awards.