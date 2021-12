J Balvin rompe silencio sobre polémica con Residente: "Lo consideraba amigo"

Luego de la polémica que generó J Balvin tras las críticas que lanzó en contra de los Grammy Latinos, el artista colombiano se pronunció por primera vez del tema. Aseguró que pidió perdón y también se sintió muy solo.

“El error más grande que tuve yo cuando pasó lo de los Grammys fue convocar a la gente en vez de hablar directamente con la Academia y con los artistas. Una cosa es llamar al poder y otra cosa es utilizarlo. Yo lo llamé. Entonces fue un 'nosotros no vamos a hacer lo que tú digas, aunque estemos de acuerdo'. Lo entendí y lo aprendí. Ahora soy más estratégico. Me sentí muy solo. Ahí fue cuando aprendí”, dijo J Balvin durante una entrevista con Dímelo King en YouTube.

Por otro lado, el cantante también habló sobre su discusión en redes sociales con René Pérez, más conocido como ‘ Residente ’. J Balvin sostuvo que está dispuesto a hacer las paces con el rapero, sin embargo, resaltó que no será su amigo.

“Sí, claro. Amigos no, pero si dejan las cosas claras no hay problema (…) Yo lo consideraba amigo, pana, por eso dolió (...) Hay muchas cosas que la gente no sabe; la palabra tuya contra la mía. No tenía que dar ninguna explicación”, expresó J Balvin.