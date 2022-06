J Balvin rompió el silencio y habló la 'tiradera' de Nodal: “Estamos es para dar ejemplo”

Una publicación que J Balvin hizo en su Instagram sobre su “parecido” con el actual estilo de Christian Nodal desató todo tipo de mensajes y hasta una ‘tiradera’ que hizo el mexicano, a la que tituló ‘Girasol’.

Sin embargo, la cosa no paró ahí y, luego de unos días, el mismo Christian Nodal en un concierto hizo públicas sus excusas para el colombiano: "Lo siento mucho Balvin, todos tenemos nuestros cinco minutos de pendejismo, yo la he cagado muchísimo; Balvin era un referente de la inconsciencia que hay en este mundo, no es Balvin, es este mundo”.

Publicidad

El público aplaudió las declaraciones del Nodal y, luego, el reguetonero rompió el silencio.

“No soy nadie para juzgarlo, estaba pasando un mal momento, yo hice mi chiste sin mala intención y entiendo su punto de vista. Obviamente estamos en buena vibra, paz, yo no soy nadie para juzgar a quien, y no soy el dueño de la verdad y nunca lo seré, entonces hágale parcero que todo bien”, dijo J Balvin en sus historias de Instagram.

El paisa aprovechó para reiterar que como artistas “estamos es para dar ejemplo y no andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo a la sociedad, porque a la final nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo”.

Asimismo, J Balvin destacó el acto de caballerosidad de Nodal al enfrentarse a su público.

Publicidad

“El parcero pidió disculpas públicas y yo públicamente también lo hago. Fue un caballero en hacer lo que hizo y respeto eso más que nada. Fue real y no mintió”, puntualizó J Balvin.