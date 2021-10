J Balvin se disculpa por video de la canción ‘Perra’

Este domingo, a través de sus historias en Instagram, J Balvin se refirió a la polémica por el video de la canción ‘Perra ’ que despertó gran indignación y rechazo por el contenido de la letra y las imágenes que mostraban a mujeres como estos animales.

Fue tanta la controversia que se pronunció hasta la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la misma mamá de J Balvin reconoció que había sido un error de su hijo.

Para calmar los ánimos el video fue eliminado de YouTube hace una semana, pero las críticas se mantuvieron, así que J Balvin finalmente se pronunció y ofreció disculpas a quienes ofendió con este tema musical.

“Vengo a hablarles del video de ‘Perra’, quiero ofrecerles mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente a las mujeres y la comunidad negra. Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración, como también me ha gustado siempre apoyar a los nuevos talentos, en este caso Tokischa, una mujer que apoya su gente, su comunidad y también empodera a las mujeres.

Como forma de respuesta y de respeto bajé el video hace ocho días y al ver que siguieron con las críticas y con toda esta situación por esto estoy aquí dando cara y hablando al respecto.

Madre también discúlpame y la idea seguir siendo ser mejor cada día. Gracias por escucharme”.