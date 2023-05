J Balvin se gozó el Show de las Estrellas bailando cumbia y merengue hace 13 años

José Álvaro Osorio Balvin, más conocido en el mundo artístico como J Balvin, fue otro de los músicos colombianos que pasó hace algunos años por el recordado Show de las Estrellas, presentado por Jorge Barón.



En un video inédito que fue revelado en las últimas horas se puede ver al intérprete de éxitos como ‘Ay vamos’, ‘Mi gente’, ‘6 am’ y ‘Ginza’ divirtiéndose en la tarima durante un evento en el municipio boyacense de Santa Rosa de Viterbo, que se llevó a cabo el 13 de septiembre de 2009.

Las imágenes muestran el momento en el que el presentador Jorge Barón asegura frente al público que J Balvin “no solo baila reguetón” y les pide a los músicos que lo acompañan en la tarima que pongan cumbia. El artista paisa se ríe y luego ‘tira’ unos pasos del popular baile folclórico de la costa Caribe colombiana.

Y no para ahí, luego mientras el público vitorea, también suena un merengue que J Balvin baila junto a una de las asistentes.

“Pasó la prueba, ¿verdad?”, enfatiza Jorge Barón tras ver los “pasos prohibidos” del colombiano que se ha popularizado en el mundo.



J Balvin: la carrera del artista paisa que ha conquistado el mundo

El reguetón es uno de los géneros musicales más populares en todo el mundo y uno de sus máximos exponentes es el artista paisa J Balvin. José Álvaro Osorio Balvin nació en Medellín, Colombia, en 1985. Desde muy joven demostró su amor por la música y con el tiempo se convirtió en uno de los artistas más influyentes del panorama musical internacional.

J Balvin comenzó su carrera musical en 2009, con el lanzamiento de su primer sencillo, ‘Ella me cautivó’. Sin embargo, no fue hasta 2014 cuando se dio a conocer en todo el mundo con el éxito ‘6 AM’, que se convirtió en un hit en América Latina y España. A partir de ese momento, su carrera despegó y no ha parado de cosechar éxitos.

El artista ha trabajado con algunos de los artistas más reconocidos de la industria, como Beyoncé, Cardi B, Justin Bieber y Pharrell Williams, entre otros. Además, ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones, incluyendo el Grammy Latino al mejor álbum de música urbana en 2018 y el Premio Lo Nuestro al artista del año en 2020.

Uno de los mayores logros de J Balvin ha sido la internacionalización del reguetón y la música urbana en general. Gracias a su música y su estilo único, ha logrado conquistar al público de todo el mundo, lo que ha llevado a la colaboración con grandes marcas y empresas. Además, también ha utilizado su plataforma para abogar por causas sociales y políticas, convirtiéndose en un referente para muchos jóvenes.

Actualmente, J Balvin sigue trabajando en su música y su carrera artística, y se prepara para el lanzamiento de su próximo álbum, que promete ser un éxito.