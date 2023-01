J Balvin se saca la espinita con aquellos que le negaron la entrada hasta en una discoteca

El reguetonero publicó una fotografía y un contundente mensaje para recordarles a aquellos que se la pusieron difícil en sus inicios que los sueños sí se cumplen.

Hace cuatro días, J Balvin dio a conocer que sus videos son los más vistos en YouTube, con más de 244 millones de reproducciones. Lo hizo en un momento en el que está de gira por Europa, cuando a sus presentaciones asisten miles de personas y sus letras retumban en español desde las gargantas de personas que hablan diversos idiomas.



Precisamente, en este momento en el que su carrera es exitosa, el colombiano se tomó un tiempo para recordar aquellos instantes de adversidad.

Lo hizo desde el aeropuerto Eleftherios Venizelos de Athenas, Grecia.

En un mensaje escrito en su cuenta de Instagram, J Balvin recordó que los sueños se cumplen, a pesar de que haya quienes les ponen zancadillas.

El texto está acompañado de una imagen en la que se le ve acostado cómodamente en la cama de su avión privado mientras sostiene un perro de peluche en sus manos.

“Esta vista la tenía en mi mente desde que cantaba en Castilla en la 68, cuando dormimos detrás de la discoteca que nos contrató en Cúcuta, cuando recibí malos tratos de ciertas personas de la industria”, escribió José Álvaro, como se llama realmente el artista.

Castilla es un barrio popular del noroccidente de Medellín y la carrera 68 su principal avenida, en la que pululan sitios de diversión como discotecas, bares y billares que reciben cientos de personas cada fin de semana.

El reguetonero también recordó a esas personas que fueron un obstáculo en el inicio de su carrera.

“Cuando no me dejaban entrar a la discoteca porque no era del nivel del lugar, cuando lloraba porque no veía el camino en mi carrera, cuando sentía que no podía más, cuando veía las injusticias frente a mi padre y me sentía maniatado y frustrado por mi corta edad para ayudarlos”.

Aunque el mensaje inicialmente parecía reflejar que uno de sus sueños era tener un avión privado, finalmente él aclaró: “siempre tuve ojos para ver claro mi sueño, NO LA VISTA DEL AVIÓN”.

El ‘post’ de J Balvin tuvo reacciones de otros famosos, está cerca de alcanzar los 10 mil comentarios y supera los 786 mil me gusta.



