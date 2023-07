J Balvin sufrió fuerte caída mientras conducía una moto y mostró la herida que le quedó

A través de un video en su cuenta de TikTok, J Balvin les contó a sus seguidores que sufrió una fuerte caída mientras conducía una motocicleta. En la grabación, se observa al intérprete de 'Sigo extrañándote' con la ropa sucia y acompañado de varias personas. Al parecer, quedó con una lesión en los glúteos.



J Balvin aseguró que tuvo dicho accidente mientras grababa una sorpresa que preparó para todos sus fanáticos. Además, en el video se escucha la expresión "se borró", por lo que aprovechó para explicar qué significa el término.

"'Borrarse' en paisa significa caerse muy duro 😂😂 y eso me paso grabando una sorpresa que les tengo", escribió en la descripción de las imágenes. En el video también se ve cuando intentan hacerle una curación en la herida que sufrió en la cola.

"Salió a dar una vuelta y dio como 20 jajajaja", "Lo importante es que no le pasó nada grave 😅", "Severo porrazo", "Papi, ibas a morir jaja, ¿qué pasa con esa moto ? jeje 😳😅🤙😂 J Balvin", "Hágale despacio la curación a J Balvin 🥰🥰😂😂😂😂" y "Pronta recuperación" fueron algunas reacciones al video del cantante.



Este percance se suma al incidente que J Balvin tuvo durante su concierto en Madrid, España. Al intérprete de 'Mi gente' se le rompió el pantalón mientras bailaba en el escenario.

En un video que fue compartido en redes sociales se observa que J Balvin disfrutaba de la música cuando de repente pasó su mano por la entrepierna y se percató de que el pantalón estaba roto. En lugar de dejarse llevar por la vergüenza, el artista colombiano expresó lo siguiente: "Lo rompí", y siguió bailando para sus fanáticos como si nada hubiera ocurrido.

Por su parte, sus seguidoras, tal y como se escucha en el video, lo aplaudieron y elogiaron. No obstante, algunos internautas aseguran que el pantalón ya estaba con dicha abertura y que J Balvin solo estaba actuando.

"Qué va, el pantalón ya estaba así, esas eran ganas de hacer show", "Se sigue la función normal, así somos los colombianos, seguimos con toda", "Su actitud es la mejor, por eso lo quieren tanto", "Lo mismo me pasó con un pantalón de segunda que compré para un matrimonio", "Me encanta cómo reacciona, J Balvin es un artista de pies a cabeza" y "Para que vean que no solo a Thalía y a JLo les puede pasar" fueron parte de los comentarios.