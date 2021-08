J Balvin vuelve a hablar de salud mental por suicidio de alguien que le ayudó en su carrera

J Balvin, quien ha sufrido de depresión y ansiedad , volvió a hacer un llamado sobre la salud mental, tras la muerte de una persona que le dio la oportunidad cuando iniciaba su carrera.

“Hoy se suicidó alguien que me dio la oportunidad cuando estaba empezando. La salud mental no es un juego y no es debilidad”, publicó el artista en sus redes sociales.

El colombiano no dio más detalles sobre lo ocurrido, solo escribió: “en paz descanse Michael Pereyra”.

Asimismo, se solidarizó en estos momentos difíciles con sus seres queridos.

“Lloro por empatía, por todos los que padecen de ese infierno, y porque somos humanos y vulnerables. Duele. Lo siento por su familia”, agregó.

J Balvin expresó que las enfermedades de salud mental “son una nueva pandemia, solo que pocos hablan de ello”.

En su cuenta de Twitter, también se pronunció: “Sigo insistiendo, háganle saber a las personas lo valiosas que son en vida, repito, en vida”.

Sigo insistiendo háganle saber a las personas lo valiosas que son en vida REPITO en vida. — J BALVIN (@JBALVIN) August 9, 2021

Su mensaje caló en miles de personas, incluidos otros artistas como Ricky Martin, quien hizo eco de sus palabras.

Encuentre aquí el directorio de líneas de atención en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en Colombia.