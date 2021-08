J Balvin y su reflexión al comprar su tercer avión

J Balvin hizo este viernes una publicación en la que le contó a sus seguidores que había comprado su tercer avión.

En su Instagram compartió una fotografía en la que se le ve junto a la enorme cola de una aeronave y contó detalles de su camino para poder hacerse a este tipo de lujos.

“De llegar a pie, a que mi mejor amigo el negro me llevara en su carro. De montar en bus para ir a diferentes ciudades, a rentar carros. De montarme en pequeñas lanchas para llegar a ciertos pueblos de mi país, a montar en avión comercial en la última silla junto al baño y después tener el lujo de poder sentarme en la salida de emergencia y así tener más espacio para estirar los pies”, fueron las primeras palabras de J Balvin en la imagen.

Y a estas agregó: “De acumular millas y poder pedir ascenso para sentarme en primera clase, a montar en pequeñas avionetas que en realidad eran unos zancudos, y ahora así, pasar a mi tercer avión”.

Amigos del mundo de la música y entretenimiento, así como sus seguidores, no han dudado en felicitarlo por su compra y hasta, jocosamente, pedirle que los invite a un ‘paseo’ en su nuevo avión.

“Aquí inspiramos, no alardeamos. Disfruten el proceso y sueñen en grande. PD: Si fuese lo que tengo, el día que no tenga no sería nadie, pues yo valgo lo mismo sin todo esto”, puntualizó J Balvin.

